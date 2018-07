Essen (AFP) Die Städte wollen wegen des hohen Bedarfs an Wohnungen in Wachstumsregionen deutlich mehr Flächen nutzbar und den Wohnungsbau attraktiver machen. Von Bund und Ländern erwarten sie dafür zusätzliche Unterstützung, wie der Deutsche Städtetag am Donnerstag in Essen deutlich machte.

