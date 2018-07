Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) reist an diesem Donnerstag zu politischen Gesprächen in den Libanon. Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit, Geplant seien Begegnungen mit dem Präsidenten des Libanon Michel Aoun, dem scheidenden Premierminister Tammam Salam, dem designierten Premierminister Saad Hariri, Parlamentspräsident Nabih Berri und dem libanesischen Außenminister Gebral Bassil.

