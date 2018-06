Paris (AFP) Inmitten der Spekulationen über eine erneute Präsidentschaftskandidatur von François Hollande will sich der französische Staatschef am Donnerstagabend in einem Live-Fernsehauftritt äußern. Hollande werde sich um 20.00 Uhr live vom Pariser Elysée-Palast aus äußern, hieß es am Abend aus seinem Umfeld. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. Hollande dürfte sich aber wohl dazu äußern, ob er bei der Wahl im kommenden Frühling antritt.

