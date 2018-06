Leverkusen (SID) - Die deutschen Handballerinnen fahren mit einem neuen Trikotsponsor zur Europameisterschaft nach Schweden (4. bis 18. Dezember). Wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Donnerstag in Leverkusen mitteilte, wird das Direktvertriebsunternehmen proWIN ab sofort auf dem Rücken der "Ladies" von Bundestrainer Michael Biegler werben. Die Partnerschaft, die zunächst bis 2018 vereinbar wurde, gilt damit auch für die Heim-WM in einem Jahr.