Frankfurt/Main (dpa) - Das verbesserte Lohnangebot der Lufthansa an ihre Piloten hat Bewegung in den Tarifkonflikt gebracht. Nach dem beendeten 14. Pilotenstreik seit April 2014 sondieren Unternehmen und die Vereinigung Cockpit heute, ob sie wieder in Verhandlungen einsteigen können. Dabei ist Sprechern beider Seiten zufolge unklar, ob sie dabei die Dienste eines neutralen Vermittlers in Anspruch nehmen. Die Airline bietet eine Erhöhung der Bezüge in zwei Stufen um insgesamt 4,4 Prozent und zusätzlich eine Einmalzahlung an.

