Köln (SID) - Nach den Frauen starten auch die Biathlon-Männer am Donnerstag in die Weltcup-Saison im schwedischen Östersund. Im 20-km-Einzelrennen gehören die Deutschen um Top-Läufer Simon Schempp zum Favoritenkreis. Größter Rivale ist ab 18.00 Uhr wohl erneut der in den vergangenen Jahren überragende Franzose Martin Fourcade.

Die deutsche U21-Fußball-Nationalmannschaft hofft bei der Auslosung der EM-Endrunde 2017 in Krakau auf eine machbare Gruppe. Die deutsche Mannschaft befindet sich zusammen mit Gastgeber Polen und Vize-Europameister Portugal im ersten Lostopf. Duelle mit Titelverteidiger Schweden oder den starken Mannschaften aus Spanien und Italien sind möglich. Die Auslosung beginnt um 18.00 Uhr.

Im Duell mit dem Gruppenletzten HC Croatia Zagreb wollen die Rhein-Neckar Löwen in der Champions League einen weiteren Schritt Richtung Achtelfinale machen. Mit elf Punkten aus acht Spielen hat der deutsche Meister aktuell einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer HC Vardar Skopje aus Mazedonien. Spielbeginn ist um 19.00 Uhr.