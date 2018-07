New York (AFP) Der spanische Kult-Regisseur Pedro Almodóvar bemüht sich, dem Wahlsieg des Rechtspopulisten Donald Trump in den USA etwas Gutes abzugewinnen. "Trump wird sehr viel kreative Inspiration liefern - vor allem für Komiker", sagte Almodóvar am Mittwoch in New York. Zugleich könnte Trump aber auch die "Vorlage für einen Katastrophenfilm liefern", gab der Regisseur zu bedenken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.