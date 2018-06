Charlotte (SID) - Weiterhin ohne Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA die nächste Niederlage kassiert. Die Texaner verloren 87:97 bei den Charlotte Hornets. Dallas steht mit erst drei Siegen und 15 Niederlagen weiter am Ende der Western Conference.

Nowitzki reiste aufgrund seiner Probleme an der Achillessehne erst gar nicht mit zur Auswärtspartie. Der 38-Jährige hat in der aktuellen Saison erst fünf von 18 Ligabegegnungen für den Champion von 2011 bestritten.

Derweil schlugen die Los Angeles Clippers NBA-Champion Cavaliers 113:94 in Cleveland. Es war das erste Mal in der Saison, dass die Cavs um Superstar LeBron James zwei Spiele in Folge verloren.