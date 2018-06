Berlin (AFP) Der Automarkt in Deutschland legt im laufenden Jahr nach Brancheneinschätzungen um insgesamt fünf Prozent zu. Erwartet würden fast 3,4 Millionen Neuzulassungen - "das ist das höchste Niveau seit Beginn des Jahrzehnts", hob der Präsident des Verband der Automobilindustrie (VDA), Matthias Wissmann, am Freitag in Berlin hervor. Für 2017 "gehen wir von einem ähnlich hohen Marktvolumen aus", sagte er laut Redemanuskript.

