Berlin (AFP) SPD-Chef Sigmar Gabriel hat Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht am Donnerstag zu einem Gespräch in der Parteizentrale der Sozialdemokraten empfangen. Dies bestätigte ein Fraktionssprecher der Linken am Freitag in Berlin. Es habe sich um ein "ganz normales Gespräch" gehandelt. In beiden Parteien gibt es Spekulationen über ein rot-rot-grünes Bündnis nach der Bundestagswahl, Wagenknecht gilt dabei allerdings als Skeptikerin gegenüber einer solchen Koalition.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.