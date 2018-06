Berlin (AFP) Die angeschlagene Kaufhauskette Karstadt kehrt nach mehr als dreieinhalb Jahren Tariflosigkeit in die Tarifbindung zurück. Wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Freitagabend mitteilte, wurde nach 20-stündigen Tarifverhandlungen ein Ergebnis in Form eines Eckpunktepapiers für die 15.000 Beschäftigten vereinbart.

