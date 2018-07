Tuttlingen (AFP) In Baden-Württemberg ist ein Mann auf offener Straße erschossen worden. In Hechingen im Zollernalbkreis wurde auf ihn am Donnerstagabend aus einem vorbeirasenden Wagen geschossen, als er sich vor einer Gaststätte befand, wie die Polizei mitteilte. Er erlag später seinen schweren Verletzungen. Genauere Angaben zu dem Mann oder möglichen Motiven machte die Polizei zunächst nicht.

