Karlsruhe (AFP) Die Bundesanwaltschaft hat ein mutmaßliches Mitglied der radikalislamischen Taliban festnehmen lassen. Der 20-jährige Afghane Hekmat T. soll sich im Jahr 2013 den Taliban angeschlossen und bis 2014 wiederholt an Kampfhandlungen gegen afghanische Polizei- und Sicherheitskräfte teilgenommen haben, wie die Behörde am Freitag in Karlsruhe mitteilte.

