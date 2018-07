Köln (SID) - Für Trainer Tomas Oral beim Karlsruher SC und dessen Kollegen Ewald Lienen bei Schlusslicht FC St. Pauli wird die Luft in der 2. Fußball-Bundesliga immer dünner. Der KSC unterlag einen Tag nach dem Comeback von Oliver Kreuzer als KSC-Sportdirektor gegen die SpVgg Greuther Fürth 1:2 (0:2) und steckt nach dem fünften Spiel in Folge ohne Sieg mit nur zwölf Punkten weiter im Abstiegskampf fest.

Nur sieben Zähler weist Schlusslicht St. Pauli nach dem 0:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern auf. Lienen blieb mit den Hamburgern zum elften Mal in Folge ohne einen Dreier. Im dritten Freitagspiel der 15. Runde festigte Hannover 96 durch ein 3:2 (1:1) gegen den 1. FC Heidenheim den Relegationsplatz drei und bleibt damit auf Aufstiegskurs.

In Karlsruhe besiegelten Khaled Narey (6.) und Mathis Bolly (24.) die vierte Heimniederlage der Badener in Folge und brachten die Fans auf die Palme. "Oral raus"-Rufe schallten durch das Stadion. Kreuzer hatte dem Coach vor dem Spiel die "volle Rückendeckung" zugesichert. Dimitrios Diamantakos verkürzte per Foulelfmeter (80.), ehe er zehn Minuten später einen zweiten Strafstoß verschoss.

Noah-Joel Sarenren-Bazee machte in der 70. Minute mit seinem ersten Saisontor den Erfolg von Hannover perfekt. In einer turbulenten Schlussphase der ersten Hälfte hatte John Verhoek (42.) die Gäste in Führung gebracht, dem Österreicher Martin Harnik gelang aber kurz darauf (45.+1) mit seinem siebten Saisontreffer der Ausgleich für 96. Waldemar Anton brachte mit einem Eigentor (60.) die Gastgeber erneut ins Hintertreffen, ehe Niclas Füllkrug (68.) zum 2:2 traf und Sarenren-Bazee dann die Fans der Roten erneut jubeln ließ.

Pech hatten die Heidenheimer, dass ihr Torwart Kevin Müller in der 38. Minute nach einem Zusammenprall mit Sarenren-Bazee mit einer klaffenden, blutenden Wunde ausgewechselt und durch Oliver Schnitzler ersetzt werden musste. Der Ersatzkeeper sah beim 1:1 nicht gut aus.

St. Pauli kam trotz deutlicher Überlegenheit nicht zu einem Sieg gegen Kaiserslautern. Der Abstand zu den Nicht-Abstiegsplätzen beträgt fünf Punkte und droht am Wochenende noch größer zu werden.

Die Gastgeber hatten enormes Pech: Zunächst köpfte Lasse Sobiech den Ball an die Latte (11.), dann traf Aziz Bouhaddouz den Innenpfosten (47.). Zudem verloren die Hamburger Torhüter Robin Himmelmann mit muskulären Problemen in der Hüfte (30.).