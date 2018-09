Paris (AFP) Ein offenbar fehlgeschlagener Raubüberfall hat am Freitagabend die Pariser Polizei in Atem gehalten. Ein Bewaffneter nahm in einem Reisebüro in Paris sieben Geiseln und ergriff kurz darauf die Flucht, wie aus Polizeikreisen verlautete. Die Geiseln seien wohlauf. Der Mann sei mit einer Handfeuerwaffe bewaffnet, hieß es. Die Umgebung des Reisebüros wurde abgesperrt.

