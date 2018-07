Lillehammer (SID) - Skispringerin Anna Rupprecht hat beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer für eine dicke Überraschung gesorgt und ist erstmals in ihrer Karriere auf das Podest geflogen. Die 19-Jährige vom SC Degenfeld musste sich in Norwegen nur Seriensiegerin Sara Takanashi und deren japanischer Landsfrau Yuki Ito geschlagen geben. Olympiasiegerin Carina Vogt (ebenfalls Degenfels) kam als viertbeste Deutsche nicht über Platz 13 hinaus.

Rupprecht, die bislang einen zwölften Platz als bestes Ergebnis vorzuweisen hatte, verwies nach zwei Sprüngen auf 90,5 m mit 243,8 Punkten die Österreicherin Jacqueline Seyfriedsberger um 0,6 Zähler auf Rang vier. Die 20 Jahre alte Takanashi setzte sich nach Sprüngen auf 99,5 und 95,0 m mit 271,3 Punkten souverän vor Ito (251,4) durch und feierte im 80. Weltcup-Springen der Geschichte ihren 45. Sieg.

Vogt schob sich nach 87,5 m im ersten mit 89,5 m im zweiten Durchgang noch von Platz 18 nach vorne, verpasste aber die Top 10. Katharina Althaus (Oberstdorf) überzeugte auf Platz sieben (235,0) ebenso wie Svenja Würth (Baiersbronn) als Neunte (229,9). Ramona Straub (Langenordnach) als 17. (215,2) und Juliane Seyfarth (Ruhla/202,4) als 29. holten Weltcuppunkte.

Am Samstag (15.00 Uhr) steht in Lillehammer ein weiteres Springen auf dem Programm.