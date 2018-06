Peking (AFP) Bei einer Explosion in einem chinesischen Kohlebergwerk sind mehr als 20 Menschen getötet worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag berichtete, ereignete sich das Unglück bereits am Dienstagabend in einer Kohlemine in Qitaihe im Nordosten des Landes. Dabei seien 22 Kumpel verschüttet worden.

