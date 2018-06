Paris (AFP) Im Zusammenhang mit einer Molotow-Attacke auf Polizisten ist in Frankreich ein Jugendlicher inhaftiert und angeklagt worden. Dem 17-Jährigen werde "Mittäterschaft im Zusammenhang mit versuchtem Mord an Amtspersonen" vorgeworfen, teilte der Staatsanwalt von Evry, Eric Lallement, am Samstag mit. Er werde verdächtigt, sich an der Herstellung von Molotow-Cocktails beteiligt zu haben, mit denen Anfang Oktober eine Gruppe von Polizisten angegriffen worden war.

