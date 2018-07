Turin (SID) - Weltmeister Sami Khedira ist mit dem italienischen Fußball-Meister Juventus Turin in der Serie A wieder voll auf Kurs. Nach dem kleinen Ausrutscher gegen den FC Genua 93 (1:3) gewann der Tabellenführer am 15. Spieltag gegen Atalanta Bergamo souverän mit 3:1 (2:0).

Khedira stand gegen Bergamo in der Startelf, wurde jedoch in der 61. Spielminute ausgewechselt. Alex Sandro (15.) und Daniele Rugani (19.) hatten den Rekordmeister Juventus früh auf die Siegerstraße gebracht, der frühere Münchner Mario Mandzukic (64.) auf 3:0 erhöht. Den Gästen gelang letztlich nur noch der Anschlusstreffer durch Remo Freuler (82.).

Im Hauptstadtderby bezwang der AS Rom um Nationalspieler Antonio Rüdiger am Sonntag Erzfeind Lazio mit 2:0 (0:0). Kevin Strootmann (64.) und Radja Nainggolan (77.) trafen für die Roma. Kurz nach Strootmanns Führungstreffer kam es zu Tumulten, bei denen Lazios Ersatzspieler Danilo Cataldi (66.) den Niederländer am Kragen zog und infolgedessen die Rote Karte sah. Durch den Erfolg kletterte der AS Rom auf den zweiten Platz und liegt mit 32 Zählern vier Punkte hinter Juventus. Lazio rutschte derweil auf Rang fünf ab.

Dritter ist der AC Mailand, der sich beim 2:1 (1:1) gegen den Tabellenletzten FC Crotone sehr schwer tat. Diego Falcinelli (26.) brachte die Gäste in Führung, Mario Pasalic (41.) glich aus. Gianluca Lapadula (87.) traf zum Siegtor für die Gastgeber. M'Baye Niang (53.) verschoss noch einen Foulelfmeter für die Lombarden.