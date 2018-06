Monaco (SID) - Der skandalumwitterte Leichtathletik-Weltverband IAAF hat das von Präsident Sebastian Coe auf den Weg gebrachte Reformpaket mit großer Mehrheit angenommen. Auf dem außerordentlichen Kongress in Monaco stimmten am Samstag 182 der 197 anwesenden Delegierten für die Reformen, mit denen zukünftig Betrug und Korruption innerhalb des Verbands verhindert werden soll.

"Dies ist ein sehr wichtiger Moment in der Geschichte unseres Sports. Wir müssen unseren Sport beschützen", sagte Coe. Der zweimalige Olympiasieger hatte angesichts der Skandale um Doping in Russland sowie um die Korruption in der Ära seines Vorgängers Lamine Diack im Juli ein 15-Punkte-Programm vorgestellt, das die IAAF wieder in geordnete Bahnen lenken soll.

"Es ist schlimm genug, dass es einmal passiert ist. Aber es darf auf keinen Fall ein zweites Mal passieren. Unsere Zukunft liegt in unseren Händen", betonte Coe. "Das ist ein guter Tag für die internationale Leichtathletik, die in Bezug auf Korruptions-Bekämpfung und Transparenz weitreichenden Beschlüsse sind beispielhaft für viele andere Verbände", sagte DLV-Präsident Clemens Prokop dem SID.

Kernpunkte des Pakets sind, die Macht des Präsidenten und des IAAF-Councils zu beschränken, zudem soll eine neu zu gründende Integritätskommission in Zukunft verbandsunabhängig für die Themen Doping, Manipulation, Korruption sowie Interessenkonflikte zuständig sein. Alle Council-Mitglieder müssen einen Integritätscheck überstehen.