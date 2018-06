Chapecó (dpa) - In Brasilien findet heute eine große Trauerfeier für die Opfer des Flugzeugabsturzes in Kolumbien statt. Dabei war auch das Team des Fußballclubs Chapecoense umgekommen, ebenso Trainer und Betreuer. Die Särge werden in der Arena Condá aufgereiht werden. 19 000 Menschen haben auf den Rängen des Stadions Platz. Zum Gedenken an die Opfer des Unglücks soll es am Wochenende vor sämtlichen Fußballspielen auf der Welt eine Schweigeminute geben. Bei dem Absturz am Montag waren insgesamt 71 Menschen getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.