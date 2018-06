Los Angeles (AFP) Bei einem Brand auf einer Rave-Party in Kalifornien sind US-Medienberichten zufolge mindestes neun Menschen ums Leben gekommen. 15 weitere würden nach dem Feuer in der Stadt Oakland nahe San Francisco vermisst, meldete die Zeitung "San Jose Merury News" am Samstag unter Berufung auf die Feuerwehr. Bis zu 70 Menschen hätten sich zu der Tanz-Party mit der Band "Golden Donna" versammelt.

