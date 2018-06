Toronto (SID) - Die Atlanta Hawks um Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder stecken in der NBA weiter in der Abwärtsspirale fest. Bei den Toronto Raptors kassierte das Team aus Georgia mit einem deutlichen 84:128 bereits die sechste Pleite in Folge. Nur dreimal in der Vereinsgeschichte verloren die Hawks mit einem noch größeren Punkteunterschied als den 44 Zählern in Toronto. Nach neun Niederlagen aus den vergangenen zehn Spielen ist Atlanta im Osten Neunter.

Point Guard Schröder holte 15 Punkte und war damit zusammen mit Tim Hardaway Jr. bester Werfer seines Teams. Leistungsträger wie Dwight Howard (10) oder Kyle Korver (7) blieben hinter den Erwartungen zurück. "Da gibt es nicht viel zu sagen. Sie haben uns dominiert, das war's", sagte Trainer Mike Budenholzer. Bei den Gastgebern durfte sich Jakob Pöltl in seinem elften Saisoneinsatz über vier Minuten Einsatzzeit und zwei Punkte freuen. Pöltl ist der erste Österreicher in der NBA.

Mit Paul Zipser kassierten die Chicago Bulls eine überraschende Niederlage bei den Dallas Mavericks. Die Texaner, die erneut ohne Superstar Dirk Nowitzki auskommen mussten, setzten sich mit 107:82 durch und feierten ihren vierten Sieg im 19. Spiel. Dallas bleibt Letzter im Westen, ist aber zumindest nicht mehr schlechtestes Team der Liga.

Zipser erhielt in seinem fünften Saisoneinsatz vier Minuten Spielzeit, konnte aber nichts Zählbares vorweisen. Nowitzki wurde aufgrund seiner Probleme an der Achillessehne erneut geschont. "Diese ganze Situation ist frustrierend für mich. Es ist ganz offensichtlich keine Verletzung, die das Karriereende bedeutet, aber unglücklicherweise ist es sehr hartnäckig", sagte Nowitzki.

Der 38-Jährige hat in der aktuellen Saison erst fünf von 19 Ligabegegnungen für den Champion von 2011 bestritten. "Ich hoffe, dass ich bald zurück bin und wir dann ein paar Siege holen", so der Würzburger. Dessen Trainer Rick Carlisle sprach beim Radiosender 103.3 FM ESPN von Fortschritten: "Dirks Situation verbessert sich."