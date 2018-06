Berlin (AFP) Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat sich gegen Kritik aus Österreich an der in Deutschland geplanten Pkw-Maut gewehrt. "Wir Deutsche zahlen seit Jahren in Österreich Mautgebühren. Deshalb habe ich wenig Verständnis für die Ösi-Meckerei über die deutsche Maut," sagte Dobrindt der "Bild am Sonntag".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.