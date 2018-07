Helsinki (AFP) In Imatra im Südosten Finnlands sind die Bürgermeisterin der Stadt sowie zwei Journalistinnen erschossen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden die drei Frauen am Samstagabend beim Verlassen eines Restaurants von mit einem Gewehr bewaffneten Mann getötet. Der Mann sei festgenommen worden, das Motiv für die Tat sei noch unklar.

