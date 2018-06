München (SID) - Top-Stürmer Antoine Griezmann vom spanischen Fußball-Spitzenklub Atlético Madrid bescheinigt Bayern München unter Trainer Carlo Ancelotti einen Verlust an Klasse. "Sie sind spielerisch nicht mehr so stark wie unter Pep Guardiola, das hat man schnell gemerkt", sagte Griezmann vor dem Gruppenspiel der Champions League beim deutschen Rekordmeister am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) zu Sky Sport News HD.

Der französische Nationalspieler (25) sieht diesen Mangel allerdings nicht nur negativ. "Sie sind jetzt einfach auf eine andere Art und Weise gefährlich, vielleicht sogar noch schwerer auszurechnen. Sie kommen über rechts, links und durch die Mitte. Das macht es so schwer, gegen sie zu verteidigen", sagte er.

Das gilt aus Griezmanns Sicht vor allem für Bayern-Torjäger Robert Lewandowski. "Vor dem Tor ist er ein Monster", sagte er über den Polen. Auch Thomas Müller gefalle ihm, "er ist ein Top-Spieler, dem ich sehr gerne zuschaue". Sein Münchner Lieblingsspieler sei jedoch Thiago. "Er hat eine unglaubliche Klasse", sagte Griezmann über den Spanier, "am Ball kann er alles. Er beeindruckt mich."

Griezmanns Atlético hatte die Bayern im Halbfinale der vergangenen Saison ausgeschaltet und in dieser Runde das erste Gruppenspiel in Madrid gewonnen (1:0). Die Rojiblancos stehen bereits als Gruppensieger vor den Bayern fest, dennoch betonte der EM-Torschützenkönig bei Sky Sport News HD: "Wir werden alles dafür tun, dort einen Punkt zu holen oder sogar zu gewinnen. Ein schönes Unentschieden würde ich nehmen, sagen wir 1:1."