Barcelona (SID) - Joachim Löw hat das Wochenende zu einem Ausflug nach Spanien genutzt. Der Bundestrainer weilte am Sonntag mit seinen Assistenten Thomas Schneider, Marcus Sorg, Andreas Köpke und Miroslav Klose beim Training des spanischen Topklubs FC Barcelona.

Einen Tag nach dem 1:1 der Katalanen im Clásico gegen Real Madrid, das die Delegation des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Camp Nou verfolgt hatte, besuchte Löw in der Ciutat Esportiva Nationaltorwart Marc-André ter Stegen, mit dem er sich kurz unterhielt.

"Ter Stegen arbeitet sehr gut, und wir sind zufrieden, dass er jetzt auch mehr spielt", sagte Löw bei Barça-TV. Der Bundestrainer schaute sich auch eine Begegnung von Barcelonas Jugendmannschaft Infantil A an und lobte die "großartige Arbeit" der legendären Nachwuchsakademie La Masia.

Barcelona trifft am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) in der Champions League auf ter Stegens Ex-Klub Borussia Mönchengladbach. Das Spiel hat sportlich aber kaum mehr Bedeutung: Gladbach ist in Gruppe C bereits sicher Dritter, Barça steht vor Manchester City als Erster fest. Löw will dennoch auch diese Begegnung live vor Ort verfolgen, außerdem das Duell zwischen Real und Borussia Dortmund am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky).

Überdies haben sich Löw und Co. für das Spiel von Gladbachs U19 bei Barcelona in der Youth League angekündigt. Sinn solcher Spielbeobachtungen sei es nicht nur, "aktuelle und potenzielle Nationalspieler individuell zu sichten", wie der DFB mitteilte, "sondern auch bei Spielen auf internationalem Top-Niveau Trends und Entwicklungen im Spitzenfußball zu erkennen und zu analysieren".