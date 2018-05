Oakland (dpa) - Die Zahl der Todesopfer ist nach dem Feuer in einem Lagerhaus in Kalifornien auf mindestens 24 gestiegen. Die Leichen wurden aus den Trümmern des Gebäudes in der US-Stadt Oakland geborgen, wie die Ermittler mitteilen. Weitere Menschen werden noch vermisst, sagte ein Polizeisprecher. Es sei damit zu rechnen, dass die Zahl der Toten weiter steigen werde. Der Brand war am Freitagabend während einer illegalen Party ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar.

