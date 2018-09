Wien (AFP) Bei der Präsidentschaftswahl in Österreich liegt der frühere Grünen-Chef Alexander Van der Bellen ersten Prognosen zufolge deutlich vor dem Rechtspopulisten Norbert Hofer. Laut den Prognosen, die am Sonntagabend unmittelbar nach Schließung der Wahllokale veröffentlicht wurden, kommt Van der Bellen auf 53,6 Prozent der Stimmen, der FPÖ-Politiker Hofer auf 46,4 Prozent. Die per Briefwahl abgegebenen Stimmen waren dabei noch nicht berücksichtigt.

