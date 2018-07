Lillehammer (SID) - Die Norweger Heidi Weng und Martin Johnsrud Sundby haben die Mini-Tour der Skilangläufer in Lillehammer gewonnen. Staffel-Weltmeisterin Weng lag am Sonntag nach dem abschließenden 10-km-Verfolgungsrennen im klassischen Stil 16,1 Sekunden vor ihrer Landsfrau Ingvild Östberg und baute mit ihrem insgesamt fünften Weltcupsieg die Führung im Gesamtweltcup aus. Dritte wurde die Finnin Krista Parmakoski (+0:21,0 Minuten) vor Norwegens Rekordweltmeisterin Marit Björgen (+0:57,5).

Gesamtweltcup-Sieger Sundby setzte sich bei seinem 25. Karriere-Sieg vor seinem Landsmann Johannes Hösflot Kläbo (+2,3 Sekunden) durch, Dritter wurde der Finne Matti Heikkinen (+2,7). Der Schwede Calle Halfvarsson, der in Lillehammer am Freitag im Sprint und am Samstag über 10 km Freistil triumphiert hatte, wurde Fünfter und und verlor das Gelbe Trikot des Weltcup-Führenden an Sundby.

Für die deutschen Läufer war in Norwegen wenig zu holen. Nicole Fessel (Oberstdorf), über 5 km am Samstag als Elfte noch beste Deutsche, verzichtete wegen einer leichten Erkältung auf einen Start im Verfolger. Beste DSV-Athletin war Sandra Ringwald (Schonach) auf Platz 22 mit 2:35,4 Minuten Rückstand. Die 20 Jahre alte Katharina Hennig (Oberwiesenthal) lief als 27. (+2:54,6) in die Weltcup-Punkte.

Bei den Männer kam Thomas Bing (Dermbach) als bester deutscher Starter nicht über Platz 30 mit 2:20,3 Minuten Rückstand auf Sieger Sundby hinaus.