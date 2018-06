Berlin (AFP) Nach Ansicht der rechtspopulistischen AfD ist der FPÖ-Kandidat bei der österreichischen Präsidentenwahl, Norbert Hofer, Opfer einer "Angstkampagne" geworden. An ihr seien neben den Parteien auch Kirchen, Verbände und Wirtschaftsgrößen beteiligt gewesen, sagte AfD-Chefin Frauke Petry am Montag in Berlin. Diese Kampagne habe "gefruchtet".

