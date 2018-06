Essen (AFP) Die Bauarbeiten für den neuen Offshore-Windpark Arkona in der Ostsee können wie geplant beginnen. Die Beseitigung von Munition aus den Weltkriegen sei abgeschlossen, teilte der Energiekonzern Eon am Montag in Essen mit. Eon baut den 385-Megawatt-Windpark rund 35 Kilometer nordöstlich der Insel Rügen gemeinsam mit dem norwegischen Statoil-Konzern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.