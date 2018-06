Berlin (AFP) Bayern unterstützt die Bundespolizei ab Mitte Dezember mit einer Hundertschaft seiner Landespolizei bei Grenzkontrollen. Die Bereitschaftspolizisten würden "bis auf Weiteres" an Schleierfahndungen hinter der deutsch-österreichischen Grenze teilnehmen, erklärten Bundesinnenministerin Thomas de Maizière (CDU) und sein bayrischer Amtskollege Joachim Herrmann (CSU) am Montag in Berlin. Hintergrund sind Reisebewegungen von Flüchtlingen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.