Mönchengladbach (AFP) Bei einem mutmaßlichen Familiendrama in Nordrhein-Westfalen sind drei Menschen ums Leben gekommen. Ein 43-jähriger Sportschütze tötete ersten Ermittlungen zufolge am Sonntag in einer Wohnung in Niederkrüchten zunächst seine 45 Jahre alte Ex-Partnerin und deren 17-jährigen Sohn. Anschließend soll er sich selbst erschossen haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.