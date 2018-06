Berlin (AFP) Die Union geht nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht mit einer Koalitionsaussage in den Bundestagswahlkampf. Es gebe Anfechtungen von links und rechts wie seit der Deutschen Einheit nicht mehr, sagte Merkel am Montag im "heute journal" des ZDF. Deswegen müsse die Union aus eigener Kraft so stark werden wie möglich. Merkel schloss Regierungsbündnisse mit der Linken und der AfD aus.

