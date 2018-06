Brüssel (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sieht durch den Ausgang der Volksabstimmung in Italien keine Gefahr für den Euro. Die Reaktionen auf den Finanzmärkten seien "entspannt", sagte Schäuble am Montag beim Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel. "Ich glaube, es gibt keinen Grund, von einer Eurokrise zu reden" und "ganz sicher keinen Grund, sie herbeizureden".

