Leipzig (AFP) Beim Tüfteln zeigt sich in Deutschland ein deutliches West-Ost-Gefälle: Mehr als 90 Prozent aller Anmeldungen für Patente und andere Schutzrechte einschließlich der Anträge für Marken und Designs kommen aus den alten Bundesländern und Berlin, wie das Leibnitz-Institut für Länderkunde am Montag in Leipzig mitteilte. Auf den Spitzenplätzen lagen im vergangenen Jahr demnach Hamburg, die beiden südlichen Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg sowie die Hauptstadt.

