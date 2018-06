Berlin (SID) - Eintracht Braunschweig hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga nach einer enttäuschenden Leistung verpasst. Im weitgehend schwachen Top-Spiel des 15. Spieltags verloren die Niedersachsen bei Verfolger Union Berlin verdient 0:2 (0:0) und bleiben Zweiter hinter Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart. Die Berliner feierten ihren ersten Heimsieg seit Mitte Oktober und verkürzten als Vierter den Rückstand auf die Eintracht auf drei Punkte.

"Es war heute eher ein Kampfspiel als ein richtig gutes Fußballspiel. Für uns wird die Welt jetzt nicht untergehen, wir haben bislang eine sehr gute Hinrunde gespielt und eine gute Punkteausbeute", sagte Braunschweiges Sportdirektor Marc Arnold bei Sky. Unions Trainer Jens Keller war zufrieden: "Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft, ich glaube, das ist ein hochverdienter Sieg."

Simon Hedlund erzielte vor 20.312 Zuschauern mit dem 500. Zweitliga-Tor der Klubgeschichte den Führungstreffer für die Berliner (56.), die insgesamt mehr Aufwand betrieben und sich mit dem achten Saisonsieg belohnten. Nach dem Treffer durch Dennis Daube (82.) gab es an diesem keine Zweifel mehr.

Bei eisigen Temperaturen im Stadion an der Alten Försterei kamen beide Mannschaften nur äußerst schwer in die Gänge. Das Kombinationsspiel krankte, auch lange Bälle landeten zumeist beim Gegner - Strafraumszenen waren in der kampfbetonten Begegnung lange Zeit Mangelware.

Union entwickelte zwar mehr Zug zum Tor und hatte nach rund einer halben Stunde die erste große Chance, Kapitän Felix Kroos vergab jedoch aus kurzer Distanz leichtfertig per Hacke (28.). Union kam anschließend vor allem über den linken Flügel zu vereinzelten Vorstößen, strahlte dabei aber wenig Gefahr für die offensiv äußerst schwachen Braunschweiger aus.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Aufreger: Braunschweigs Top-Torjäger Domi Kumbela, bis dato gänzlich unauffällig, traf nach einer Einzelaktion aus rund 30 Metern nur den Innenpfosten (52.). Hedlund machte es vier Minuten später mit seinem Schuss ins lange Eck besser. Braunschweig erhöhte den läuferischen Einsatz, doch Daube sorgte für die Entscheidung.