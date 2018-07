Frankfurt/Main (AFP) Nach de r Ablehnung der Verfassungsreform in Italien sind die europäischen Börsen mit leichten Verlusten gestartet. Der Deutsche Aktienindex (Dax) verlor zum Handelsstart am Montagmorgen 0,18 Prozent. In London sank der Leitindex FTSE um 0,38 Prozent, der Pariser Leitindex CAC verlor 0,49 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.