Oakland (dpa) - In Oakland in Kalifornien ist die Zahl der Toten nach dem Feuer auf einer Party auf mittlerweile 33 gestiegen. Unter den Toten, die die Rettungskräfte in dem ausgebrannten Lagerhaus fanden, sind auch Teenager. Manche der Opfer stammten nach Polizeiangaben aus Europa und Asien. Die Einsatzkräfte rechnen damit, dass sie weitere Leichen finden. Aus noch ungeklärter Ursache war am Freitagabend Ortszeit ein Brand im zweiten Stock der Lagerhalle ausgebrochen. Etwa 50 bis 100 Menschen hatten sich dort zu einer Party getroffen.

