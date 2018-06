Hamburg (SID) - Der deutsche Barren-Meister Lukas Dauser vom Liga-Champion KTV Straubenhardt wird 2017 in der Bundesliga für die KTV Obere Lahn, zu der auch Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen gehört, an die Geräte gehen. Der 23 Jahre alte Olympiateilnehmer hatte bei den Spielen in Rio de Janeiro an seinem Spezialgerät die Qualifikation für das Finale nur knapp verpasst.