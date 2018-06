Tokio (AFP) Als erster japanischer Ministerpräsident will Shinzo Abe noch in diesem Monat Pearl Harbor besuchen. "Ich werde Pearl Harbor besuchen", sagte Abe am Montag vor Journalisten. Japan hatte den US-Hafen auf Hawaii am 7. Dezember 1941 angegriffen, was den Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg beschleunigte.

