New York (SID) - Die Indianapolis Colts haben mit einem 41:10-Kantersieg bei den New York Jets ihre Chance auf den Einzug in die Play-offs der US-Profiliga NFL gewahrt. Colts-Quarterback Andrew Luck warf bei seinem Comeback nach seiner Verletzungspause aufgrund einer Gehirnerschütterung vier Touchdown-Pässe, drei davon auf Tight End Dwayne Allen.

In der AFC South haben die Colts damit sechs Siege bei sechs Niederlagen auf dem Konto und und kämpfen mit den Houston Texans und den Tennessee Titans (je 6:6) um Platz eins in der Division. Bereits am kommenden Sonntag könnte Indianapolis mit einem Sieg gegen Houston einen der Konkurrenten hinter sich lassen.