Moskau (AFP) Russland will sich mit einer neuen Sicherheitsdoktrin besser gegen Angriffe im Cyberraum schützen. Präsident Wladimir Putin brachte am Dienstag eine weitreichende Strategie zur Informationssicherheit auf den Weg, die vor allem eine effektive Kontrolle des Internets in Russland vorsieht. Der Kreml fürchtet demnach abgesehen von Hackerangriffen aus dem Ausland auch eine negative Berichterstattung über Russland sowie Versuche, "die russische Bevölkerung zu beeinflussen", um Russlands traditionelle Werte zu gefährden.

