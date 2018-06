Köln (SID) - Die deutsche Tennis-Ikone Boris Becker (49) und Ausnahmespieler Novak Djokovic (29) haben ihre Zusammenarbeit beendet. Das erklärte der Serbe am Dienstag auf seiner Homepage und in sozialen Medien. Djokovic gewann mit Cheftrainer Becker in drei Jahren sechs Grand-Slam-Titel und feierte insgesamt 25 Turniersiege.

"Nach drei erfolgreichen Jahren haben Boris und ich einvernehmlich entschieden, unsere Zusammenarbeit zu beenden", erklärte Djokovic: "Wir haben unsere gemeinsame Ziele vollends erreicht. Ich möchte ihm für seine Kooperation und Leidenschaft, sein Teamwork und Engagement danken."

Becker reagierte wenig später. Bei Twitter postete der dreimalige Wimbledon-Sieger ein gemeinsames Kabinenfoto von Djokovics French-Open-Triumph aus dem Juni und schrieb dazu "Ich danke dir! Wir hatten die beste Zeit unseres Lebens."

Laut Bild soll Djokovics Nähe zu Pepe Imaz, einem spanischen Mentaltrainer und Ex-Profi, ausschlaggebend für die Trennung gewesen sein. Becker soll daher die ihm angebotene Vertragsverlängerung abgelehnt haben. Imaz gehört laut Djokovic schon länger zum Team, zuletzt gewann er offensichtlich immer mehr Einfluss.

An Beckers Seite hatte Djokovic zweimal bei den Australian Open, zweimal in Wimbledon sowie je einmal bei den French Open und US Open triumphiert. In der zweiten Saisonhälfte 2016 verspielte Djokovic, geplagt von persönlichen Problemen und Verletzungen, jedoch seinen großen Vorsprung und rutschte in der Weltrangliste auf Platz zwei hinter Olympiasieger Andy Murray (Großbritannien) ab.