Val-d'Isère (SID) - Für Frankreichs Riesenslalom-Ass Thomas Fanara ist die WM-Saison vorzeitig beendet. Der 35-Jährige hat sich am vergangenen Sonntag beim zweiten Saisonrennen in Val d'Isère einen Riss des rechten vorderen Kreuzbandes zugezogen, fuhr aber dennoch auf Platz vier. "Das ist das Saisonende für mich. Ich habe schon bei der Zieldurchfahrt gewusst, dass mein Kreuzband die letzten Kurven nicht durchgehalten hat", erklärte der 35-Jährige am Dienstag bei Facebook.

Das Ende seiner Karriere soll der Rückschlag aber nicht bedeuten. "Ich werde bis zum Ende der Saison 2017/18 weitermachen. Es gibt Aufs und Abs, ich muss es hinkriegen und nach vorne schauen, was auch immer passiert", schrieb Fanara. Die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang/Südkorea sollen demnach der letzte Höhepunkt seiner Laufbahn sein.

Fanara hatte 2011 bei den Weltmeisterschaften in Garmisch-Partenkirchen Gold mit der Mannschaft gewonnen. Im Riesenslalom-Weltcup hat er bislang einen Sieg errungen, am 19. März dieses Jahres in St. Moritz.