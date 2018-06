Peking (AFP) Nach dem Telefonat von Donald Trump mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen ist China nun wegen eines angeblich geplanten Treffens mit Beratern des designierten US-Präsidenten alarmiert: Wie die taiwanische Zeitung "Liberty Times" am Mittwoch berichtete, will Tsai bei einer Reise nach Zentralamerika möglicherweise einen Zwischenstopp in New York einlegen und sich mit Trumps Übergangsteam treffen. Das Treffen würde demnach vor Trumps Amtsantritt am 20. Januar stattfinden.

