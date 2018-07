Neubrandenburg (AFP) Auf einen Schlag haben Diebe in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern in der Nacht zum Mittwoch rund 140 Weihnachtsbäume gestohlen. Die zum Verkauf gedachten Bäume verschwanden von einem eingezäunten Parkplatz eines Supermarkts, wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte. Den Schaden schätzten die Beamten auf etwa 3200 Euro.

