Essen (AFP) Die CDU spricht sich vor dem Wahljahr 2017 erneut klar gegen Steuererhöhungen aus. "Wir schließen Steuererhöhungen grundsätzlich aus", heißt es in der am Mittwoch vom Parteitag in Essen beschlossenen Passage des Leitantrags. Die klare Festlegung war kurz vor dem Parteitag vor allem auf Druck des Wirtschaftsflügels eingefügt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.