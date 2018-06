Berlin (AFP) Die Union will ihr Wahlprogramm bis Mitte des kommenden Jahres verabschieden. Das kündigte Bundeskanzlerin und CDU-Parteichefin Angela Merkel am Mittwoch zum Abschluss des Parteitags in Essen an. Dabei werde es vor allem darum gehen, "allen Menschen im Lande ein Angebot zu machen", betonte Merkel. "Wir sind eine Volkspartei. Unser Anspruch ist, nicht nur Angebote für bestimmte Gruppen zu machen, sondern für alle."

